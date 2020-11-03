Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 778 bin 761 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 773 bin 261 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 404 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 25 bin 99 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.



Günlük bazda dün 778 bin 761 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 773 bin 261 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada, yüzde 33 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,4 ile linyit santralleri izledi.



Öte yandan, dün 2 bin 485 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 984 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.