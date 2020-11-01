Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 745 bin 949 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 738 bin 404 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 714 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 605 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.



Günlük bazda dün 745 bin 949 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 738 bin 404 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada, yüzde 30,20 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,38 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,12 ile barajlı linyit santralleri izledi.



Öte yandan, dün 4 bin 829 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 374 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

