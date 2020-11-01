  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-11-01 09:03:22 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 745 bin 949 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 738 bin 404 megavatsaat oldu. 

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 714 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 605 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti. 

Günlük bazda dün 745 bin 949 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 738 bin 404 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada, yüzde 30,20 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,38 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,12 ile barajlı linyit santralleri izledi. 

Öte yandan, dün 4 bin 829 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 374 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanan sunucu İkbal Gürpınar'dan kötü haber
Medya

Koronavirüse yakalanan sunucu İkbal Gürpınar'dan kötü haber

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden ünlü sunucu İkbal Gürpınar, yeni tip koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı...
Alman basınına konuşan Aliyev'den dikkat çeken Türkiye sözleri
Dünya

Alman basınına konuşan Aliyev'den dikkat çeken Türkiye sözleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye ait F-16 savaş uçaklarının Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda yer almadığını ve böyle bir şe..
Terörist Karayılan’dan şok itiraf! “Bizi tümden imha edecekler”
Gündem

Terörist Karayılan’dan şok itiraf! “Bizi tümden imha edecekler”

Türkiye'nin terörle mücadelede yürüttüğü mücadele tüm hızıyla sürerken Haftanin bölgesindeki yol yapım çalışması terör örgütü PKK'yı panikle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay