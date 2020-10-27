Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 777 bin 961 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 767 bin 483 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 260 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 25 bin 513 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.



Günlük bazda dün 777 bin 961 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 767 bin 483 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada, yüzde 33,15 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,27 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,31 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.



Öte yandan, dün 855 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 333 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.