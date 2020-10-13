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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-10-13 09:43:19 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 791 bin 322 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 781 bin 613 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 396 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 56 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 791 bin 322 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 781 bin 613 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 33,85 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,65 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,43 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 749 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 458 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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