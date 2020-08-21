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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:03:56 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 928 bin 206 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 925 bin 246 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 833 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 59 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 928 bin 206 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 925 bin 246 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,21 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,39 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 21,70 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1358 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 319 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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