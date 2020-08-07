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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:13:22 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 937 bin 252 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 936 bin 179 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 522 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 698 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 937 bin 252 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 936 bin 179 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,60 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,63 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 22,33 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 923 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 997 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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