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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-07-27 09:35:12 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 823 bin 466 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 828 bin 654 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 323 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 739 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 823 bin 466 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 828 bin 654 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 217 bin 218 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 203 bin 868 megavatsaatle ithal kömür santralleri ve 151 bin 510 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan dün 9 bin 138 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 949 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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