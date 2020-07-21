Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 912 bin 310 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 399 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 616 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 686 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.



Günlük bazda dün 912 bin 310 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 914 bin 399 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada 236 bin 386 megavatsaatle doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, 230 bin 255 megavatsaatle doğal gaz santralleri ve 202 bin 108 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.



Öte yandan, dün 5 bin 200 megavatsaat elektrik ithalatı, 3 bin 111 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.



