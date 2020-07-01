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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-07-01 09:44:04 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 832 bin 449 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 842 bin 104 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 132 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 882 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 832 bin 449 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 842 bin 104 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 194 bin 721 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 176 bin 179 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri ve 157 bin 305 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 438 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 783 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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