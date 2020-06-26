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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-06-26 09:37:13 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 800 bin 603 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 808 bin 27 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 165 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 604 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 800 bin 603 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 808 bin 27 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 198 bin 250 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 157 bin 849 megavatsaatle barajlı hidroelektrik ve 128 bin 669 megavatsaatle doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 493 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 69 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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