Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 745 bin 39 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 755 bin 6 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 821 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 342 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.



Günlük bazda 745 bin 39 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 755 bin 6 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada 181 bin 5 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 162 bin 409 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri ve 130 bin 855 megavatsaatle linyit santralleri izledi.



Öte yandan, dün 11 bin 28 megavatsaat elektrik ithalatı, 1061 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.