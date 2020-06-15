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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-06-15 09:12:52 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 630 bin 71 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 641 bin 500 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 291 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 22 bin 793 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 630 bin 71 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 641 bin 500 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 160 bin 896 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 134 bin 570 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri ve 131 bin 419 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan dün 12 bin 347 megavatsaat elektrik ithalatı, 918 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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