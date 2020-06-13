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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-06-13 09:42:15 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 750 bin 371 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 765 bin 229 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 387 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 26 bin 477 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda 750 bin 371 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 765 bin 229 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 179 bin 272 megavatsaatle ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 140 bin 667 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri ve 140 bin 157 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 15 bin 358 megavatsaat elektrik ithalatı, 500 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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