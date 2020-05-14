Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 694 bin 291 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 693 bin 782 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 672 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 619 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.



Günlük bazda dün 694 bin 291 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 693 bin 782 olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada 204 bin 797 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 126 bin 171 megavatsaatle akarsu ve 121 bin 301 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.



Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 894 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 385 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.