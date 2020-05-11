Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 554 bin 317 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 550 bin 712 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 28 bin 302 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 18 bin 14 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 554 bin 317 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 550 bin 712 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 151 bin 561 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 126 bin 548 megavatsaatle akarsu ve 85 bin 972 megavatsaatle linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 7 bin 670 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 65 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.