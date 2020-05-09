Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 684 bin 887 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 683 bin 475 megavatsaat oldu.



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 598 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 118 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.



Günlük bazda dün 684 bin 887 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 683 bin 475 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada 196 bin 996 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 132 bin 64 megavatsaatle akarsu ve 122 bin 419 megavatsaatle ithal kömür santralleri izledi.



Öte yandan Türkiye, dün 5 bin 757 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 346 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.