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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

2020-04-27 09:14:26 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 555 bin 157 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 558 bin 203 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 29 bin 63 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 18 bin 66 megavatsaatle 10.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 555 bin 157 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 558 bin 203 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada 160 bin 566 megavatsaatle barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, 99 bin 972 megavatsaatle ithal kömür ve 95 bin 787 megavatsaatle akarsu santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye dün 4 bin 828 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 873 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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