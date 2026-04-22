Günlük 800 ton atık işlenecek

Düzce’nin en büyük ve önemli yatırımlarından biri olan Katı Atık Entegre Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi’nin yeniden tam kapasiteyle çalıştırılması için çalışmalar sürdürülüyor. Düzce Belediyesi’nce yürütülen süreç kapsamında tesiste gerekli düzenlemelerin tamamlanması hedefleniyor.

Tesiste devam eden çalışmalarla birlikte hem enerji üretiminin artırılması hem de geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Yapılacak iyileştirmeler sayesinde tesisin daha verimli çalışması ve çevreye olan katkısının artırılması planlanıyor. Katı atıkların ayrıştırılması, işlenmesi ve enerjiye dönüştürülmesi süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesiyle birlikte çevre kirliliğinin azaltılması ve sürdürülebilir çevre politikalarına katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca geri dönüşümden elde edilecek materyallerin ekonomiye kazandırılmasıyla bölgeye ekonomik katkı sunulması bekleniyor. Yetkililer, tesisteki düzenlemelerin kısa sürede tamamlanmasının ardından üretim kapasitesinin artırılarak faaliyetlerin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini belirtti.

İlk olarak 2014 yılında kurulan ve zamanla modern teknolojilerle entegre hale getirilen tesis, bugün itibarıyla günlük 800 ton atık işleme kapasitesi ile şehrin tüm evsel atıklarını çevreye duyarlı bir şekilde bertaraf ediyor. Bu tesis, yalnızca çöpü ortadan kaldırmakla kalmıyor; aynı zamanda çöpten elektrik enerjisi, organik gübre ve geri dönüştürülebilir malzemeler elde ederek tam bir kaynak dönüşüm merkezi haline geliyor.