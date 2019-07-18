Günlerdir tartışılıyordu! İki isim bir araya geldi

İstanbul Sözleşmesi ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tartışması sürerken, KADEM Yönetim Kurulu üyelerinden Ayşegül Yıldırım, tartışmayı başlatan isim Yusuf Kaplan’la dernek başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun bir kafede buluştuğunu açıkladı.

"Yusuf hocaya kendimizi anlattık. Hocayı dinledik"

KADEM’in basın açıklamasından bir gün önce yani 10 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen görüşmenin iki gazeteci tarafından organize edildiği ve görüşmede TVNET Genel Yayın Yönetmeni İsmail Halis’in de olduğu belirtildi.

Buluşmayı Twitter hesabı üzerinden açıklayan Ayşegül Yıldırım, “Bir buçuk saat süren bir görüşmeydi. Yusuf hocaya kendimizi anlattık. Hocayı dinledik. Ayrılırken kalbimiz mutmaindi ve istişare bereketiyle doluydu” dedi.



KADEM tartışması neydi?

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, geçtiğimiz haftalarda Twitter hesabı üzerinden Kadın ve Demokrasi Derneği’ne (KADEM) yüklenmişti.

Kaplan, “En büyük tehdit ailenin çözülmesidir. Ailenin korunması milli güvenlik meselesi haline gelmiştir” diyerek, Milli Eğitim ve Aile Bakanlığı’na KADEM projelerini “derhal durdurma” çağrısında bulunmuştu.

