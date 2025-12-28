Günlerdir beklenen buluşma gerçekleşti: Trump ile Zelenskiy bir araya geldi

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesinde barış görüşmeleri için bir araya geldi.

Görüşmeye girmeden önce kapıda basın mensuplarına kısa açıklama yapan iki lider, sürecin olumlu sonuçlanması konusunda umutlu konuştu.

Zelenskiy ile yapacakları görüşmenin çok iyi geçeceğine inandığını söyleyen Trump, Zelenskiy için "çok cesur ve bu süreç için çok çalıştı" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı, "Görüşmelerin son aşamasına geldiğimizi düşünüyorum. Bu savaş ya sona erecek ya da uzun süre devam edecek." şeklinde konuştu.

Trump, Putin ile telefonda görüşecek

Zelenskiy ile görüşmesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayacağını ve müzakerelere o şekilde devam edeceklerini kaydeden Trump, savaşın bir an önce sona ermesi için bu toplandıklarını kaydetti.

Ukrayna için ne tür güvenlik garantileri olacağı yönündeki soruya yanıt veren Trump, "Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri olacak ve Avrupa ülkeleri bu sürecin içinde olacak." dedi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise görüşme dolayısıyla Trump'a teşekkür ederken, 20 maddelik barış planı üzerinde çok çalıştıklarını vurguladı.

Zelenskiy, "Bugün 20 maddelik plan hakkında konuşacağız. Bu planın yüzde 90'ı iki tarafın ekibi tarafından hazırlandı. Bence harika bir iş çıkardılar. Bu maddeleri tartışacağız." diye konuştu.

Söz konusu planın Ukrayna için büyük bir ekonomik fayda sağlayacağına işaret eden Ukrayna Devlet Başkanı, "Ekiplerimiz refah ve güvenlik belgesi üzerinde çalıştılar. Adım adım nasıl ilerleyeceğimiz hakkında konuştular. Bu stratejiyi bugün tartışacağız. Umarım tüm bu belgeler mümkün olan en kısa sürede barışın sağlanmasına katkıda bulunur." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, görüşmenin yapılacağı salona girmeden önce basın mensuplarına, görüşme esnasında Avrupa Konseyi ile de görüşeceklerini ve müzakerelerin ardından yeniden basının karşısına çıkabileceklerini söyledi.