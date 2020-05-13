Günler sonra dışarı çıkan çocuklar Kocaeli’de parkları doldurdu

Kocaeli’de 0-14 yaş aralığındaki çocuklar 11.00-15.00 saatlerinde verilen izinle uzun bir aradan sonra parklara akın ederek birlikte oyunlar oynadı.

Korona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bugün saat 11.00 itibariyle 0-14 yaş arası çocuklar sokağa çıkma fırsatı yakaladı. Kontrollü normalleşme planına kapsamında verilen izin ile Kocaeli’de 0-14 yaş arası saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında kendilerine tanınan zamanı aileleriyle gezerek ve parklarda oyunlar oynayarak geçirdi.

Normalleşme uygulamasının başladığı ilk dakikalardan itibaren çocuklarını hazırlayan aileler, birlikte parklara gitti. Kocaeli’nin Derince ilçesinde de aileleriyle birlikte parka çıkan çocuklar arkadaşlarıyla oyunlar oynayıp bisiklete binerek, kendilerine tanınan süreyi eğlenerek geçirmeye çalıştı.