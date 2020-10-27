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Ekonomi “Günışığı çocuklarına” çevrimiçi sanat eğitimi
Ekonomi

“Günışığı çocuklarına” çevrimiçi sanat eğitimi

Sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam eden Türk Telekom’un Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile hayata geçirdiği “Günışığı” projesi, az gören çocuklar için çevrimiçi bir sanat etkinliği gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:20:00 -
“Günışığı çocuklarına” çevrimiçi sanat eğitimi

Türk Telekom ve İstanbul Modern iş birliğiyle düzenlenen ve önümüzdeki dönemde de devam etmesi planlanan “Sanatın Günışığı Atölyeleri 2020” kapsamında, “Günışığı çocuklarına” çevrimiçi sanat eğitimi verildi. Günışığı çocuklarına geometrik şekillerin çağdaş sanat ve gündelik yaşamda kullanımının tanıtıldığı etkinlikte, sanat tarihi ile sanatçıların İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’nda yer alan eserleri hakkında da bilgiler aktarıldı. Dijital ortamda gerçekleştirilen programda, İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan Osman Dinç’in “Demir Çağı (Üçlü Davul)”, Sterling Ruby’nin “BC (3030)”, Ardan Özmenoğlu’nun “İstanbullu, Berliner”, Sarah Morris’in “WTC” ve Adnan Çoker’in “Retrospektif II” adlı çalışmaları yorumlandı. Etkinliğin son bölümünde ise çocuklar, kağıtları keserek elde ettikleri çeşitli geometrik şekilleri bir araya getirerek özgün biçimler ve yeni karakterler oluşturdu.

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