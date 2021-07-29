Güngören'de boşaltılan bina için çıldırtan gerçek!

İstanbul'da yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan hasarlı binaların taşıdığı risklerin boyutu, yapılan incelemelerle bir kez daha ortaya çıkıyor. Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Orhan Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada, yıllar içinde oluşan çatlaklar tehlikeli boyuta ulaştı.

Bina sakinleri, balkonun yıkılma tehlikesine karşı demir ve tahta direkle balkona destek yaptı. Binada oluşan görüntü, çevrede yaşayanlarda da tedirginliğe neden oldu.

Güngören Belediyesi Zabıta ekipleri dün binaya gelerek, binanın tahliyesine karar verilen ilgili yazıyı astı ve binada yaşayanlar otellere yerleştirildi.

Binada yaşayanlar tahliye edildikten sonra belediye ekipleri, bugün binadaki betonun sağlamlığını ölçmek için karot testi yaptı. Karot örneği alınan beton parçalarında deniz kumu olduğu tespit edilirken, beton parçalarında midye kabukları da bulundu.