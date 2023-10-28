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Aktüel Güngören'de 6 katlı bina çöktü!
Aktüel

Güngören'de 6 katlı bina çöktü!

Yeniakit Publisher
2023-10-28 18:21:00 -
Güngören'de 6 katlı bina çöktü!

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapılan 6 katlı bina çöktü.

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı yapılan 6 katlı bina çöktü.

Gençosman Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan binanın yıkım çalışmaları sırasında çökme meydana geldi.

Çökme sırasında arkasındaki iki apartmanda da hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasar oluşan binalarda enkaz altında kimsenin olup olmadığı yönünde ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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