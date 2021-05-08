Güngören bugün hangi pazarlar kurulacak? Güngören pazarlar nereye kurulacak?
Güngören’de semt pazarları nereye kurulacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tama kapanma uygulanıyor. Tam kapanma günlerinde pazarlar kurulmuyordu. Alınan kararla pazarların açılmasına izin çıktı. Peki, hangi ilçelerde Pazar kurulacak? Bugün pazarlar açık mı? Pazara gitmek yasak mı?
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ‘Pazar yerleri’ konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Peki, bugün Güngören’de hangi pazarlar açık?
Güngören bugün hangi pazarlar kurulacak? Güngören pazarlar nereye kurulacak?
8 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde semt pazarları kurulacak. Hafta içi kurulması gereken pazarlar, 8 ve 15 Mayıs günlerinde kurulmuş olacak.
İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre Güngören’de kurulacak pazarlar şöyle:
Camlıkahve (Mareşal Çakmak) Pazartesi Pazarı
Gençosman Pazartesi Pazarı
Gençosman Salı Pazarı
Haznedar Merkez Perşembe Pazarı
Merkez Cuma Pazarı
Tozkoparan Cumartesi Pazarı
Merter Pazar Pazarı
Güneştepe Pazar Pazarı