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Gündem Güngören bombacısı MİT operasyonuyla Suriye'de öldürüldü
Gündem

Güngören bombacısı MİT operasyonuyla Suriye'de öldürüldü

MİT, 2008 yılında 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan Güngören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 09:30:00 -
Güngören bombacısı MİT operasyonuyla Suriye'de öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) teröre karşı mücadelesi aralıksız olarak devam ediyor. MİT tarafından yürütülen bir operasyondan daha iyi haber geldi.

MİT, 2008 yılındaki Güngören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

2008 Güngören saldırısı

2008 Güngören saldırısı, 27 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul-Güngören ilçesi Menderes Çıkmazı Caddesi'nde ardı ardına iki bombanın patlatılması sonucu; 5'i çocuk 1'i hamile toplam 17 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sivil bireyin yaşamını yitirmesi ve 154 bireyin yaralanması ile sonuçlanan bombalı saldırı olarak biliniyor.

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Yorumlar

099

helal olsun Selam olsun yigitlerimize. hem alınlarından hemde ellerinden öpüyorum onları .

Maraşlı

K.k. güneyindeki dostların pardon arkadaşların cehennemi boyluyorlarmis haberin var mı gerçi iktidara gelirsen operasyonlari sona erdirirsin arkadaşlarınıda böylece kurtarılsın siha sezginide İHA lardan sorumlu yaparsan bu işi daha çabuk halledersin
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