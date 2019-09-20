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Güneydoğu'ya emniyet ayarı

Güneydoğu'daki 9 kentin 8’inin emniyet müdürünü değişti. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

20 Eylül 2019 Cuma 10:22
Güneydoğu'ya emniyet ayarı

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanlığı, Güneydoğu'daki 9 kentin 8’inin emniyet müdürünü değiştirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın da onayladığı kararnameyle, Güneydoğu’da görev yapan emniyet müdürleri Batı’ya atandı.

Güneydoğudaki 9 ilin 8’i değişti

Güneydoğu’daki illerden Siirt dışında Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep il emniyet müdürleri değişti.

FETÖ’cülerin hedefindeki isim Diyarbakır’da

Diyarbakır’a atanan emniyet müdürü Şükrü Yaman, FETÖ’nün Konya’daki hücre yapılanmasına darbe vuran ve sosyal medyada örgüt üyelerinin hedefindeki isim. Mardin’in yeni emniyet müdürü Hakan Çetinkaya ise,terörle mücadele geçmişi olan, yurtdışı tecrübesi bulunan bir isim olarak dikkat çekmektedir.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 10:22
  1. Kilis
  2. Şırnak
  3. Batman
  4. Şanlıurfa
  5. Siirt
  6. Mardin
  7. Konya
  8. Gaziantep
  9. Diyarbakır
  10. Adıyaman
  11. İçişleri Bakanlığı
  12. FETÖ
  13. Recep Tayyip Erdoğan

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