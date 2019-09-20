Güneydoğu'ya emniyet ayarı Güneydoğu'daki 9 kentin 8’inin emniyet müdürünü değişti. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr İçişleri Bakanlığı, Güneydoğu'daki 9 kentin 8’inin emniyet müdürünü değiştirdi. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onayladığı kararnameyle, Güneydoğu’da görev yapan emniyet müdürleri Batı’ya atandı. Güneydoğudaki 9 ilin 8’i değişti Güneydoğu’daki illerden Siirt dışında Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep il emniyet müdürleri değişti. FETÖ’cülerin hedefindeki isim Diyarbakır’da Diyarbakır’a atanan emniyet müdürü Şükrü Yaman, FETÖ’nün Konya’daki hücre yapılanmasına darbe vuran ve sosyal medyada örgüt üyelerinin hedefindeki isim. Mardin’in yeni emniyet müdürü Hakan Çetinkaya ise,terörle mücadele geçmişi olan, yurtdışı tecrübesi bulunan bir isim olarak dikkat çekmektedir.

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