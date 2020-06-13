Güneydoğulu üretici ÇKS'nin önemini Kovid-19 sürecinde daha iyi anladı

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde uygulanan kısıtlamalarda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan üreticiler, tarladaki işlerine devam ederek üretimi sürdürürken, sistemin sağladığı avantajlar bir kez daha görülmüş oldu.

Gaziantep İl Tarım Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiftçi Kayıt Sisteminin (ÇKS) çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı olduğunu ve tarım politikalarının oluşturulmasında yararlanılan bir sistemler bütününü meydana getirdiğini söyledi.

"Tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin ÇKS'ye kayıt olması gerekiyor." diyen Karayılan, sistemin birçok faydası olduğunu ifade etti.

Geçen yılki üretim döneminde kentte 31 bin 615 çiftçinin ÇKS'ye kayıt olduğunu anlatan Karayılan, "Bu yıl da şimdiye kadar 25 bin 772 çiftçimizin kaydı yapıldı. Çiftçilerimizin 2020 üretim yılı tarımsal destekleme ödemelerinden yararlanabilmesi için 30 Haziran Salı gününe kadar ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor." dedi.

- "Çiftçilerimiz ÇKS'nin bu kadar önemli olduğunu bilmiyordu"

Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit de koronavirüs salgınıyla tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını, çiftçilerin de daha duyarlı olduğunu söyledi.

Pandemi dolayısıyla çiftçilerin ÇKS belgesi olmadan arazilerine gidemediğini anımsatan Yiğit, "Öncelikle çiftçilerimiz ÇKS'nin bu kadar önemli olduğunu bilmiyordu. Küçük arazisi olan çiftçilerimiz hiç önemsemiyordu. Koronavirüs sürecinde arazilerine gidemedikleri için kayıt olmak zorunda kaldılar. Verilen destekleri de bu sayede öğrenmiş oldular." dedi.

ÇKS'nin çok fazla getirisi olduğuna dikkati çeken Yiğit, şöyle konuştu:

"Mazot, gübre, yem, ürün destekleri var. Bunun yanı sıra düşük faizli kredi veriliyor, 5 yıl geri ödemeli traktör veriliyor. Belgesi olan çiftçiler arazilerine serbest gittiler. Bu sayede üretimde aksama olmadı. 5 dönüm arazisi olan bile ÇKS'ye kayıt oldu. Biz çiftçiler olarak üretmeliyiz. Üretimsizlik hastalıktan daha kötü. Tarıma verilen desteğin artarak devam edeceğine inanıyorum."

- ÇKS'ye kayıtlı üretici memnun

Çiftçilerden Mehmet Kaçar, ÇKS belgesi sayesinde koronavirüs döneminde tarımda kısıtlama yaşamadıklarını, işçilerin normal şekilde çalıştıklarını anlattı. Pandemi döneminde tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığına işaret eden Kaçar, devletin kendilerine çok büyük destekler verdiğini, işçi bulma konusunda bile yardımlarını esirgemediğini vurguladı.

Ali Demir de 50 dönüm biber tarlası olduğunu, salgın başladığından beri çalışmalarını sorunsuz sürdürdüklerini söyledi. Devletin kendilerine çok büyük kolaylıklar sağladığını dile getiren Demir, hijyene ve sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.



