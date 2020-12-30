Güneydoğulu ihracatçılar Kovid-19'a rağmen dış satımdan memnun

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine (GAİB) bağlı sektör temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ticari yönden etkilerine rağmen bu yıl ki ihracattan memnun olduklarını bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu yıl Türkiye'de en fazla hububat ve bakliyat ihracatının GAİB tarafından yapıldığını, salgına rağmen ihracatı artırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Salgın sürecinde en fazla ihtiyaç duyulan ürünlerin başında gıdanın geldiğine dikkati çeken Altunkaya, sektör olarak yılın 11 ayında Türkiye'den 211 ülke ve serbest bölgeye ürün ulaştırarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatlarını yüzde 6,1 artırdıklarını kaydetti.

Türkiye'nin, hububat, bakliyat sektöründe yılın ocak-kasım döneminde 6 milyar 532 milyon 193 bin dolarlık ihracat yaptığına işaret eden Altunkaya, "İhracatçılarımız salgın sürecini doğru yönetti. İhracatçılarımız tek pazara bağlı kalmadan sürekli alternatif pazar arayışlarını sürdürerek bu sıkıntılı dönemi en az etki ile atlatmak için çaba göstermiştir. Diğer taraftan salgın nedeniyle zaman zaman başta Habur Sınır Kapısı olmak üzere yaşanan sıkıntılara zamanında müdahale ederek sorunun büyümeden çözülmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

- "Hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmalıyız"

Altunkaya, yeni yılın geleceğe dair umutları tazelendiğini belirterek, "Dünyadaki diğer ülkeler gibi ülkemiz de zorlu bir dönemden geçiyor. Bu dönemi elbette daha çok yardımlaşma ve dayanışma ile geçireceğiz. Şartlar ne olursa olsun, karamsarlığa kapılmadan her zaman umutlarımızı güçlü tutmalı, hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz da zorlu bir yılın geride kaldığına, alınan önlemlere uyulmaması halinde 2021 yılının da 2020 yılı gibi zorlu geçeceğine dikkati çekti.

Kuru meyve sektöründe faaliyet gösteren ihracatçıların yıl içinde olağanüstü çaba sarf ettiğini ve yılın 11 aylık sürecinde Güneydoğu'dan 221 milyon 236 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatına imza atıldığını ifade eden Çıkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Salgının etkisiyle sağlıklı beslenmenin ne kadar önemli olduğu tüm dünya genelinde bir kez daha anlaşıldı ve sağlıklı atıştırmalık olarak tüketilen kuru meyve mamullerine olan talebin 2020 yılında arttı. Yıl içerisinde ihracatçıların gösterdiği performansın kayda değerdir. Öncelikle insanlık için yeni yılda salgının önlenmesi ve tedavisinin bulunmasını temenni ediyoruz. Sektörümüzle ilgili 2021 hedeflerimiz elbette 2020 ihracat rakamlarının üzerine çıkmak ve yeni yılda ülkemizin bereketli topraklarında üretilen ürünlerimizin yüksek katma değerli ürünler halinde ihracını sağlayarak ülke ekonomimize katkı sağlamaktır."

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de yatırım, üretim ve istihdamda genel anlamda sıkıntı yaşansa da Gaziantepli sanayicilerin bu zorlu süreçte önemli başarılara imza attığını dile getirdi.

Hükümetin iş dünyasına yönelik destek paketlerinin çok önemli katkısı olduğunu değinen Şimşek, salgına rağmen yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta elde edilen başarıların 2021 yılında da devam edeceğine olan inançlarının tam olduğunu vurguladı.