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Güneydoğulu halının duayenleri İngiltere’de

İngiltere’nin Harrogate kentinde 15-17 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “The Flooring Show 2019” fuarına katılmak üzere GAHİB heyeti TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Başkanlığı’nda İngiltere’ye gitti.

15 Eylül 2019 Pazar 10:58
Güneydoğulu halının duayenleri İngiltere’de

İngiltere’nin Harrogate kentinde 15-17 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan “The Flooring Show 2019” fuarına katılmak üzere GAHİB heyeti TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Başkanlığı’nda İngiltere’ye gitti.


Bugün başlayacak olan fuarda makine halısıyla ilgili çeşitli tanıtım faaliyetleri gerçekleştirecek olan heyet farklı ülkelerden alım heyetleriyle de toplantılar yapacak.


Makine halı üretiminin başkenti konumunda ki Gaziantep yeni halı sektöründe yeni atılımlar yapma hazırlığı içerisindeyken bölgeden en fazla halı ihracatı gerçekleştirilen ülke sıralamasında altıncı sırada yer alan İngiltere’ye giden GAHİB heyeti, bu gün başlayacak olan The Flooring Show 2019 Halı Fuarına katılacak. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Başkanlığı’nda İngiltere’ye giden heyet sektörel gelişmeleri mercek altına alarak, makine halısı üretiminde farklı ülkelerin uyguladığı yeniliklerle 2020 halı modasını belirlemek içinde incelemeler yapacak. Kafilenin İngiltere’ye ulaştığını ve fuar hazırlıkları için son çalışmaların yapıldığını ifade eden Başkan Salahattin Kaplan,“Sektörümüz için büyük önem taşıyan bir fuarda olmak ve Türkiye’yi temsil etmek bizler için büyük önem taşıyor. Elbette yenilikleri ve rakip ülkelerin uygulamalarını yakından görme şansımız olacak. Diğer taraftan İngiltere bizim için önemli bir pazar 2018 yılında 45 milyon 284 bin dolarlık, Ocak-Ağustos döneminde ise 37 milyon 753 bin dolarlık ihracatla en fazla ihracat yaptığımız 6.ülke konumunda. İngiltere’de ki Pazar payımızı arttırmaya çalışacağız” diye konuştu.


Bugün açılan fuarın 17 Eylül 2019 tarihlerine kadar süreceği de ifade edildi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 10:58
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