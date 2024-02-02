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Ekonomi Güneydoğu'dan büyük ihracat
Ekonomi

Güneydoğu'dan büyük ihracat

Yeniakit Publisher
2024-02-02 14:36:00 -
Güneydoğu'dan büyük ihracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ocak ayında 956,5 milyon dolarlık ihracatın yapıldığı bildirildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, bölge ihracatının artması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Yeni yılda ihracatın olumlu ilerlediğini belirten Kileci, şöyle devam etti:

"Gaziantep, ocak ayında ihracatını yüzde 2,8 artırarak 814,3 milyon dolara ulaştı. Bölgenin tamamında ise ocak ayında yüzde 2,9 artışla 956,5 milyon dolar ihracat kayda alındı. Yeni yılda ihracata iyi bir başlangıç yaptık. Yılın ilk ayında bu rakamları görmek 2024 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığımızı ve azmimizi ortaya koyuyor. Biz biliyoruz ki 2024 yılı küresel ve bölgesel ölçekte finansal anlamda zorlu geçecek. Ancak bizler gayretliyiz. Bu yüzden bir şekilde bu yıl için hedeflediğimiz rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz."

Kileci, 174 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, ABD ve Suriye'nin dış satımda ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

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