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Aktüel Güneydoğu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Aktüel

Güneydoğu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Batman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-11-22 21:17:12 -
Güneydoğu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Batman'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Diyarbakır'da kısıtlamanın başlamasıyla caddelerde araç yoğunluğu azalırken cadde, sokak, park ve meydanlar boşaldı.

- Siirt

Siirt'te de Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci günde de uyuldu.

Kısıtlama ile Hükümet Caddesi'nde araç yoğunluğu azalırken, kentin en kalabalık alanları olan Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Güres Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.

- Mardin

Mardin'de, yasağın başlamasıyla beraber marketler, alışveriş merkezleri, berberler kapandı.

Tarihi cadde ve sokakların yanı sıra meydanların boş kaldığı kentte, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

- Batman

Batman'da da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasağın başlamasıyla beraber denetim yapıldı.

Ekipler, denetimlerde vatandaşları ve araçları durdurarak, evraklarının bulunup bulunmadığını kontrol etti.

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