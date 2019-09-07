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Güneydoğu Avrupa'ya Türkiye'den ucuz elektrik gidebilir

Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak başta olmak üzere farklı coğrafyalarda küresel sorunlarla uğraşan Türkiye, diğer tarafta çok önemli enerji köprüleri kurmaya ve kıtaları bağlamaya devam ediyor. Uzmanlar, özellikle Doğu Avrupa’daki elektrik fiyatlarının aşırı pahalı olmasına dikkati çekerek, Güneydoğu Avrupa’ya Türkiye’den elektrik gitmesinin büyük kazanımlar sağlayabileceği yorumunda bulundu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:13
Güneydoğu Avrupa'ya Türkiye'den ucuz elektrik gidebilir

Sahip olduğu eşsiz jeostratejik konumunun uğraştığı sorunların temel kaynağı olarak görülen Türkiye, yakın zamanda Güneydoğu Avrupa için de çok önemli bir konuma gelebilir.

Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği’nin Romanya’nın ev sahipliğinde düzenlediği Güneydoğu Avrupa Sempozyumu’nda masaya gelen en önemli konulardan biri de Türkiye oldu.

Toplantıya konuşmacı olarak davet edilen Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Bükreş’teki etkinlikte Azerbaycan ve Türkiye’nin oldukça etkin bir şekilde konuşulduğuna dikkati çekti.

Avrupa’nın Rusya bağımlılığını Türkiye bitirecek

Toplantıda Türkiye ve AB’nin çok büyük enerji projelerinde birlikte hareket etmesi halinde her iki tarafında oldukça kazançlı çıkacağı gerçeğinin bir kez daha net bir şekilde ortaya konduğunu anlatan Kumbaroğlu, şöyle devam etti.

"Doğu Akdeniz gazının AB ülkelerine ulaşacağı en ekonomik yol ancak Türkiye üzerinden mümkün. Güney Gaz Koridoru, tamamlanan TANAP ve tamamlanmak üzere olan TAP projeleri süreci daha farklı bir noktaya taşıyacak. Bu projelerle AB, Türkiye üzerinden Azerbaycan’dan gelen Hazar gazına erişim sağlayacak ve Rusya’ya olan bağımlılığı azalacak.

ABD’den gelen ucuz LNG’yi de eklediğinizde Avrupa’da rekabetçi bir piyasa gelişecek. İşte tam da bu nokta başta Güneydoğu Avrupa olmak üzere AB ülkeleri ve Türkiye için enerjide stratejik önem taşıyan dev kazan-kazan işbirliği fırsatları bulunuyor.

Bu fırsatların başında da Doğu Akdeniz geliyor. Türkiye’nin eşsiz jeostratejik konumu AB’ye enerjide Doğu Akdeniz kapısını aralıyor."

Avrupa'ya ucuz elektrik Türkiye’den gidebilir

Prof. Dr. Kumbaroğlu, Avrupa’da elektrik fiyatlarının Türkiye’ye oranla çok daha pahalı olduğuna da vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

“AB enerji piyasalarında entegrasyon sağlanamadı, yeniden yapılandırma beklenen yatırımı, rekabeti ve fiyat indirimini getirmedi.

Avrupa’nın en ucuz elektrik fiyatları Türkiye’de. Türkiye ile olan enterkonnekte bağlantısı geliştirildiği takdirde ülkemizden sağlanacak ucuz elektrik Güneydoğu Avrupa’ya rekabeti ve fiyat indirimini getirecek.

Öte yandan Avrupa’nın en pahalı elektriği de Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde. Israrla vurguladığımız gibi KKTC’ye Türkiye’den elektrik götürüldüğü takdirde adada elektrik fiyatları üçte birine düşecek. Bu adım sadece elektrik faturalarını düşürmekle kalmayacak, garyrıresmi süren liderlik temaslarında Cumhurbaşkanı Akıncı’nın elini güçlendirecek stratejik bir adım olarak da tarihe geçecek. AB için de bir üye ülkede en pahalı elektriği en ucuza dönüştürebilecek eşsiz bir fırsat ortaya çıkacak."

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:13
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