Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler Delta varyantının etkisi altında

Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 21 vaka tespit edildi. Bu rakam, son 4 ayın zirvesi olarak kayıtlara geçti. Virüse bağlı can kaybının ise 162 olduğu belirtildi.

Bakanlık, toplam vaka sayısının 1 milyon 650 bine yükseldiğini, toplam ölü sayısının ise 28 bin 835 kişi olduğunu duyurdu.





