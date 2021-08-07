  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avcılar'da ayakkabı dükkanında patlama
Seydikemer'de çıkan orman yangını devam ediyor
Vicdansızlar! 3 günlük bebeği poşete koyup, yol kenarına attılar
Esed güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 2 yaralı
Dünya Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler Delta varyantının etkisi altında
Dünya

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler Delta varyantının etkisi altında

Delta varyantının yayılması sonucunda vaka sayılarının hızla arttığı Filipinler'de rapor edilen vakalar, son 4 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 21:51:00 -
Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler Delta varyantının etkisi altında

Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 21 vaka tespit edildi. Bu rakam, son 4 ayın zirvesi olarak kayıtlara geçti. Virüse bağlı can kaybının ise 162 olduğu belirtildi.

Bakanlık, toplam vaka sayısının 1 milyon 650 bine yükseldiğini, toplam ölü sayısının ise 28 bin 835 kişi olduğunu duyurdu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay