Güney'den Kuzey Kore'ye Koreler arası anlaşmalara bağlı kalma çağrısı

SEUL (AA) - Güney Kore, Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisinin 75. kuruluş yıl dönümünde gösterimi yapılan bir füzeye ilişkin endişelerini ifade ederek, Pyongyang yönetimini, iki ülke arasında varılan anlaşmalara uymaya ve geçmişteki silahsızlanma taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da İşçi Partisinin 75. kuruluş yıl dönümü için dün düzenlenen törende, aralarında iki füzenin de olduğu çeşitli silah sistemleri sergilendi. Füzelerden birinin, Kuzey Kore'nin bilinen kıtalararası balistik füzelerinden (ICBM) daha büyük bir kıtalararası balistik füze gibi göründüğü belirtilirken, diğerinin denizaltılardan ateşlenebilen bir füzenin geliştirilmiş versiyonu olabileceği yorumları yapıldı.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin "yeni bir uzun menzilli balistik füze olduğundan şüphelenilen" yeni stratejik silahın gösterimini yapmasından duyulan endişe ifade edildi.

Kuzey Kore'den, 2018'de yapılan Koreler arası görüşmelerin ardından imzalanan ortak bildirilere bağlı kalması istenen açıklamada, Pyongyang yönetimi, Eylül 2018'de imzalanan ikili askeri anlaşmanın eksiksiz uygulanması yoluyla askeri gerilimi azaltmak için birlikte çalışmaya çağrıldı.



Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan ayrı bir açıklamada da Kuzey Kore'ye, Kore Yarımadası'nda barışın sağlanması ve nükleer silahların yok edilmesi konusundaki geçmiş taahhüdünde ilerleme sağlamak için müzakerelere geri dönme çağrısı yapıldı.

Acil bir Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından konsey üyeleri, dün gösterimi yapılan Kuzey Kore silah sistemlerinin stratejik önemini analiz etmeye ve Güney Kore'nin savunma yeteneklerini gözden geçirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

- Kuzey Kore lideri Kim'den nükleer gücü "tamamen seferber etme" tehdidi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin tehdit edilmesi durumunda nükleer gücününü "tamamıyla seferber edeceğini" dile getirmişti.

Konuşmasında Washington yönetimini eleştirmekten kaçınan Kim, Güney Kore'ye zeytin dalı uzatmış ve iki ülkenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidi sona erdiğinde ilişkileri onarabileceğini söylemişti.

Binlerce kişinin izlediği törende geçide katılan askerlerin ve izleyenlerin maske takmadığı ancak Kim Il Sung Meydanı'nda önceki yıllara kıyasla çok daha az kişinin bulunduğu dikkati çekmişti.

- Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Nisan 2018'de iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, bu tarihi zirvenin ardından Mayıs 2018'te de bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

Eylül 2018'de Pyongyang'da da bir araya gelen iki lider, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim ortak bildiri yayımlamıştı. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Diğer yandan, Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle iki ülke arasında gerilim yaşanmış, Kuzey Kore, 16 Haziran'da, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurmuştu.