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'Güney'deki savaş çığırtkanlarına bir uyarı!' Kuzey Kore'den füze ile gözdağı

Kuzey Kore, ortak askeri tatbikatlara son vermesini istediği Güney Kore'ye füze denemesiyle mesaj verdi.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:27
'Güney'deki savaş çığırtkanlarına bir uyarı!' Kuzey Kore'den füze ile gözdağı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ülkesinin gerçekleştirdiği son füze denemeleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak Güney Kore’ye gözdağı verdi.

Bu denemelerin “güneydeki savaş çığırtkanlarına” bir uyarı olduğunu vurgulayan Kim Jong-un, Reuters’ta yer alan habere göre, Güney Kore’ye “silah ithalatına ve başka ülkelerle gerçekleştirdikleri ortak askeri tatbikatlara son verilmesi” çağrısında bulundu.

Söz konusu açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump’a ya da doğrudan ABD ordusuna atıfta bulunmayan Kim Jong-un’un “ortak askeri tatbikatlara son vermesini” istediği Güney Kore, bu tatbikatları ABD ile gerçekleştiriyor.

Bu ay içerisinde Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı çalışanlarından bir yetkili, Güney Kore’nin F-35 savaş uçağı alımına ilişkin tehditkar bir açıklama yapmıştı. Güney Kore’ye yapılacak F-35 sevkiyatının “Kuzey Kore’nin işgaline kapı aralayacağını” söyleyen yetkili, “Bu ölümcül silahları tamamen yok edebilmemiz için özel silah sistemleri geliştirip denemekten başka bir seçeneğimiz yok.” diye konuşmuştu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:27
  1. Kuzey Kore
  2. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un
  3. füze denemeleri
  4. Güney Kore
  5. ABD Başkanı Donald Trump
  6. F-35 savaş uçağı
  7. füze sistemi
  8. füze

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