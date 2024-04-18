  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Akaryakıt fiyatlarında artış endişesi! Güney'de petrolün ateşi yakacak, fark büyük! İran ve İsrail işin içinde...
Dünya

Akaryakıt fiyatlarında artış endişesi! Güney'de petrolün ateşi yakacak, fark büyük! İran ve İsrail işin içinde...

Yeniakit Publisher
2024-04-18 18:02:00 - 2024-04-19 08:04:26
Akaryakıt fiyatlarında artış endişesi! Güney'de petrolün ateşi yakacak, fark büyük! İran ve İsrail işin içinde...

Orta Doğu’da yaşanan gerilim ve İran’ın önemli bir petrol üreticisi olması sebebiyle akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmasından endişe edildiği bildirildi. Akaryakıt fiyatlarını etkileyen Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,47 dolardan işlem görüyor.

Fileleftheros gazetesi, Orta Doğu’da yaşanan gerilimler sebebiyle akaryakıt fiyatlarında artış gözlemlendiğini, bu artışın, İran’ın dördüncü büyük üretici olması sebebiyle daha da fazlalaştığını belirterek Güney Kıbrıs’ta 1 Nisan tarihinden düne kadarki süre zarfında benzin fiyatlarında 14.7 sent artış gerçekleştiğini yazdı.

Uzmanlara göre İSRAİL İRAN ülkelerinin gerilimi etkiliyor!

Gazete, Güney Kıbrıs’ta akaryakıta verilen devlet desteğinin 1 Nisan itibarıyla kaldırıldığını da hatırlatırken şu anda benzinin ortalama 1,558 Euro, mazotun 1,605 Euro ve gazyağının 1,132 Euro’dan satıldığını aktardı.

İspanya'dan İran çıkışı: İran'a yaptırım planlayan AB'ye tepki... İkiyüzlülük deyip anlattı, verdi veriştirdi
İspanya'dan İran çıkışı: İran'a yaptırım planlayan AB'ye tepki... İkiyüzlülük deyip anlattı, verdi veriştirdi

Dünya

İspanya'dan İran çıkışı: İran'a yaptırım planlayan AB'ye tepki... İkiyüzlülük deyip anlattı, verdi veriştirdi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İspanya'dan İran çıkışı: İran'a yaptırım planlayan AB'ye tepki... İkiyüzlülük deyip anlattı, verdi veriştirdi
İspanya'dan İran çıkışı: İran'a yaptırım planlayan AB'ye tepki... İkiyüzlülük deyip anlattı, verdi veriştirdi

Dünya

İspanya'dan İran çıkışı: İran'a yaptırım planlayan AB'ye tepki... İkiyüzlülük deyip anlattı, verdi veriştirdi

Finans alanında kamuoyu açıklaması yayımladı: İlave olarak ana sermaye tahvil ihracı... Onayladılar
Finans alanında kamuoyu açıklaması yayımladı: İlave olarak ana sermaye tahvil ihracı... Onayladılar

Ekonomi

Finans alanında kamuoyu açıklaması yayımladı: İlave olarak ana sermaye tahvil ihracı... Onayladılar

54 yıldır faaliyetteydi… Türkiye’de 16 mağazası bulunan ünlü kozmetik markası İflas eşiğine geldi!
54 yıldır faaliyetteydi… Türkiye’de 16 mağazası bulunan ünlü kozmetik markası İflas eşiğine geldi!

Ekonomi

54 yıldır faaliyetteydi… Türkiye’de 16 mağazası bulunan ünlü kozmetik markası İflas eşiğine geldi!

{relation id:1846049 slug:'ispanyadan-iran-cikisi-irana-yaptirim-planlayan-abye-tepki-ikiyuzluluk-deyip-anlatti-verdi-veristirdi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şahsım

sıkıntı etmeyin gençler,,,,bizde her türlü artıyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23