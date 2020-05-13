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Güney Sudan'da Ordu Komutanlığına General Johnson Cuma Okot atandı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 00:03:46 -
Güney Sudan'da Ordu Komutanlığına General Johnson Cuma Okot atandı

HARTUM (AA) - Güney Sudan’da Ordu Komutanlığına General Johnson Cuma Okot getirildi.

Ordu Sözcüsü Lul Ruai Koang, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayadit’in, Ordu Komutanı General Gabriel Jok Riak’ı görevden alarak yerine General Johnson Cuma Okot’u atadığını belirtti.

Bir önceki Ordu Komutanı James Ajongo Mawut’un Mayıs 2018’deki ölümünün ardından bu göreve getirilen Riak’ın neden görevden alındığına dair açıklama yapılmadı.

Okot, görevden alınan Riak'ın yardımcılığını yapıyordu.

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