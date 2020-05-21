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Güney Sudan'da kabile çatışmasında yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:47:52 -
Güney Sudan'da kabile çatışmasında yüzlerce kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Güney Sudan'ın kuzeydoğusunda iki etnik grup arasında çıkan çatışmalar son 5 günde aralarında yardım çalışanlarının da olduğu yüzlerce kişinin ölümüne yol açtı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Alain Noudehou, yaptığı açıklamda, Jonglei eyaletinde 3 yardım görevlisinin ölümüne yol açan şiddet eylemlerini şiddetle kınadığını belirterek, çatışmaların bir an önce son bulması çağrısı yaptı.

Koordinatör Noudehou, 16 Mayıs'tan bu yana yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığına, çok sayıda insanın da evlerinden olduğuna dikkati çekerek, hükümetin hayatlarını riske atıp bölgede çalışan insani yardım görevlilerini korumak zorunda olduğunu kaydetti.

Yerel medyada, Murle ve Nuer kabileleri arasındaki çatışmaların, şubat ayında yaşanan çatışmanın devamı olduğu aktarıldı.

Ülkede, muhalif grupların hükümetle anlaşmasından sonra iç savaş son bulsa da farklı etnik gruplar arasında şiddet olayları sık sık görülüyor.

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