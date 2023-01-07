Güney Sudan lideri altına tuvaletini yaparken görüntülendi, sonrasında yaşananlar "Yok artık" dedirtti

Güney Sudan'da Devlet Başkanı Salva Kiir'in altına tuvaletini yaptığı videonun sosyal medyada yayılmasının ardından altı gazetecinin gözaltına alındığı belirtildi.

Viral olan klipte Güney Sudan liderinin marş için ayakta dururken pantolonunda bir leke oluştuğu, ardından da ayağının altından bir sıvı birikintisi oluşmaya başladığı görüldü. Kiir'in ekini durumu fark edince kamerayı hızlıca başka yöne çeviriyor.

Cuma günü Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), olayla ilgili olarak Güney Sudan Yayın Şirketi'ne çalışan altı gazetecinin Ulusal Güvenlik Servisi tarafından, izin almadan bir görüntü yayınladıkları şüphesiyle gözaltına alındıklarını belirtti.

Gözaltına alınanlar arasında kameramanlar, kontrol odası çalışanları ve müdürü olduğu ifade edildi.

CPJ, gözaltına alınan gazetecilerin "şartsız olarak" serbest bırakılmasını istedi.

Güney Sudan Gazeteciler Sendikası ilk başta gözaltı iddialarını yalanlasa da daha sonra gazeteciler hakkında "hızlı bir soruşturma yürütülmesini" istedi.