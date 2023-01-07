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Dünya Güney Sudan lideri altına tuvaletini yaparken görüntülendi, sonrasında yaşananlar "Yok artık" dedirtti
Dünya

Güney Sudan lideri altına tuvaletini yaparken görüntülendi, sonrasında yaşananlar "Yok artık" dedirtti

Güney Sudan'da Devlet Başkanı Salva Kiir'in altına tuvaletini yaptığı videonun sosyal medyada yayılmasının ardından altı gazetecinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 10:59:00 -
Güney Sudan lideri altına tuvaletini yaparken görüntülendi, sonrasında yaşananlar "Yok artık" dedirtti

Güney Sudan'da Devlet Başkanı Salva Kiir'in altına tuvaletini yaptığı videonun sosyal medyada yayılmasının ardından altı gazetecinin gözaltına alındığı belirtildi.

Viral olan klipte Güney Sudan liderinin marş için ayakta dururken pantolonunda bir leke oluştuğu, ardından da ayağının altından bir sıvı birikintisi oluşmaya başladığı görüldü. Kiir'in ekini durumu fark edince kamerayı hızlıca başka yöne çeviriyor.

Cuma günü Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), olayla ilgili olarak Güney Sudan Yayın Şirketi'ne çalışan altı gazetecinin Ulusal Güvenlik Servisi tarafından, izin almadan bir görüntü yayınladıkları şüphesiyle gözaltına alındıklarını belirtti.

Gözaltına alınanlar arasında kameramanlar, kontrol odası çalışanları ve müdürü olduğu ifade edildi.

CPJ, gözaltına alınan gazetecilerin "şartsız olarak" serbest bırakılmasını istedi.

Güney Sudan Gazeteciler Sendikası ilk başta gözaltı iddialarını yalanlasa da daha sonra gazeteciler hakkında "hızlı bir soruşturma yürütülmesini" istedi.

 

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Yorumlar

Abdullah Murat

İnsanlar şu şapkalı fotoğrafın daha alçaltıcı bir şey olduğunun farkında olmalıdırlar. Allahın ve resulünün müslüman için belilediği fıtrat hem ahlakı hemde dış görünüşü içermekte. Bu disiplin Allahın insanı imtihan etme isteği üzerine bir hikmet ayırt edici bir unsur olmakta. Tağu ve şeytan ise bu fıtratı heraşamada bozmayı üzerine vazife edinmiş inatçı kendi adına müzadele eden dostlarını yönlendirmekte Onlarda kendi beşeri olanı ünsanlara empoze etmekte Ayrıca tam boyun eğmemiş iman etmemiş kişler ise durumu idrak edememkte ve nefislerinin çağrısına uymakta. Doğru yol o örnek gösterilmiş hatta kendisine uyulması zorunlu tutulmuş elçinin gittiği yoldur. Bu imtihan kurallarından birisi bir kavme benzeme yolunda gayret gösterenler ve onları dost veli edinenler onlardandır Her aşamada Allahtan en çok korkanımız olan ve kendisine üstün bir yetki veril her daim Allahın denetiminde ve yardımına mahsar olan o elçi islamın dinin ayrılmaz bir unsuru olan müşriklere gayri müslimlere muhalefet benzememeyi ahlakın bir Allahtan korkunun parçası olarak uygulamıştır Artık bu islamın özünün etle tırnağın ayrılmayacağı kadar bir parçasıdır. Elbisenin ayakkabıların giyilmesi çıkarılmasında tırnak kesmede helaya girmede çıkmada saç kesiminin sakal sesimin şeklinde hep bu müslümana beğenilmiş disiplin oluşturulmuştur Müşriklere benzememe onlardan sayılacak bu yasa ve hükümden kaçınma Allahtan kaçınma sarıkta bildirildiğine göre böyledirki işi bilenler onu terketmemek için hapislere düşmeyi hatta idamı göze almıştır. Allahın dinine bağlanmış alimleri öldürenler yahudi peygamber katili gibi yani yahudiler gibi olmuşlardır. Ümmetin alimi yahudilere gönderilen peygamberler kadar değerlidir. Zaten Allahın hüküleri temelden kaldırılmış onun bölünemez ilan ettiği din bölünmüştürki bunun dinde karşılığı Allaha ve Elçisine açılmış bir savaştır Son uyarı olarak sansürlenmekte olan onlara boyun eğerseniz sizde ortak koşanlardan olursunuzdur. Evlilik miras vergi ticaret adaletin devlet yönetiminin tamamı dost düşman edinme kılık kıyafet yeme içme eğitim savaşmak barışmak müttefik olmak tümü din işidir Allahın tüm hayatını kapsayan bu hükümleri yerine beşerler ve yasalarına boyun eğmek bu affı söz konusu olmayan cenneti haram kılan büyük zulüme sebep kılınmıştır. Sana koruman için kutsal bir emanet kılınmış olan Allahın ayetleridir Onu koruyanların ancak onunla hükmedenler olduğu bildirilmiştir. Hükmetmeyenler ise küfür ve şirk pisliği içinde şeytanla birlikte büyük bir zulmu üstlenmektedirler.

Mesut SARP

Altına çişini yapan siyasiyi defaten haber yapmanızı kınıyorum. Hasta biri kusabilirde veya donuna da yapabilir. Her şey biz insanlar için..
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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