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Güney Seyhan Devlet Hastanesinin ihalesi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana ziyaretinde müjdesini verdiği Güney Seyhan 150 Yataklı Devlet Hastanesinin ihalesi Ankara’da yapıldı.

26 Mart 2019 Salı 16:59
Güney Seyhan Devlet Hastanesinin ihalesi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana ziyaretinde müjdesini verdiği Güney Seyhan 150 Yataklı Devlet Hastanesinin ihalesi Ankara’da yapıldı.


Vali Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, güçlü bir geleceğe ancak sağlıklı bir toplumla ulaşılabilir anlayışıyla son yıllarda ülke genelinde ve Adana’da devasa sağlık yatırımlarının gerçekleştirildiğini söyledi.


Bu yatırımlarla Adana’yı her alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de geleceğin öncü kentlerinden biri yapmak için çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Vali Demirtaş, Adana’nın sağlık zincirine yeni bir halka daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.


Vali Demirtaş, sosyal devlet olmanın ve sağlıkta yaşanan değişimle dönüşümün yeni bir göstergesi olan Güney Seyhan 150 Yataklı Devlet Hastanesinin Adana’ya kazandırılmasına öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya ve Adana milletvekillerine tüm Adanalılar adına teşekkür etti.


Vali Demirtaş,100 yataklı Güney Yüreğir Hastanesinin de bir an evvel hayata geçirilmesi için yapılacak çalışmaların takipçisi olacaklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:59
  1. doğa

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