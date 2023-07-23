Güney plajlarını aratmıyor! işte doğunun gizli denizi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı sıcaklık bölge genelinde etkisini sürdürüyor. Elazığ’da serinlemek isteyen vatandaşlar ise derinliği ile ilk sıralarda yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü’nün kıyısında bulunan plajlara akın etti. Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle Hazar Gölü’nü tercih ediyor. İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresi, apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilerin gözde mekanı oldu. Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü’nde tatilcilere şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlar da sağlanıyor.

Hazar Gölü’nün başlı başına bir değer olduğunu vurgulayan işletme sahiplerinden Mehmet Bahçeci, “Ege ve Akdeniz’i aratmıyor sözü burada gerçeğe yansıyor. Bunaltıcı sıcaklardan serinlemek için yoğun bir talep var. Buraya gelen insanların mimiklerine baktığımız zaman çok mutlu olduklarını görebiliyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Doğu ve Güneydoğu başta olmak İç Anadolu’dan, hatta Ege ve Akdeniz bölgelerinden gelen vatandaşlarımız da var. Şu an burada yabancı turistlerimiz de var. Burada bulunan evlerimiz zaten ağustos ayının sonuna kadar dolu. Buraya gelen ya da gelecek olan misafirlerimiz hayal kırıklığı yaşamayacaklardır. Çünkü burası gerçekten güzel bir bölge” dedi.

Diyarbakır’dan geldiğini dile getiren Medine Derya Kanat, “Buraya ilk defa geldim. Umduğumdan çok daha güzel buldum. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine geldim ama çok beğendim. Normalde başka bir yere gitmeyi planlıyorduk ama burası yakın diye buraya geldik. İyi ki de buraya gelmişiz. Ben yıllarca İstanbul’da yaşadım. Bodrum’a tatile gittim, Ege ve Akdeniz’de turlara katıldım ama buradan hiçbir farkı yok. Burası aksine daha serin. Oralarda nem oranı çok fazla ama burada gece uyurken üstümüzü örterek uyuyoruz. Burada hem yazı hem de ilkbahar mevsimini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.