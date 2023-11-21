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Dünya Güney Kore'nin açıklaması...Japonya'nın çağrısı: Kuzey Kore'den, Güneye casus uydu taşıyan bir roket fırlattı!
Dünya

Güney Kore'nin açıklaması...Japonya'nın çağrısı: Kuzey Kore'den, Güneye casus uydu taşıyan bir roket fırlattı!

Yeniakit Publisher
2023-11-21 22:33:00 -
Güney Kore'nin açıklaması...Japonya'nın çağrısı: Kuzey Kore'den, Güneye casus uydu taşıyan bir roket fırlattı!

Güney Kore, Kuzey Kore'nin "bir hafta içinde casus uydu fırlatma" hazırlığında olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, güneye doğru casus uydu taşıyan bir roket fırlattı. Japonya bölgedeki gemilere roketin düşen parçalar hakkında çağrıda bulundu. İşte açıklaması

Kuzey Kore'yi takip eden internet sitesi "NK News"in haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin casus uydu taşıdığı anlaşılan roketi yörüngeye fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, roketin yerel saatle 10.50'de güneye doğru fırlatıldığı ileri sürüldü.

Japonya, acil çağrısı

Japonya Sahil Güvenliği de bölgedeki gemilere roketin düşen parçalarına ilişkin uyarıda bulundu.

Pyonyang yönetiminin bugünkü adımı, başarısız olan 31 Mayıs ve 23 Ağustos'taki casus uydu fırlatma girişimlerinin üçüncüsü oldu.

DAHA ÖNCE DE GİRİŞİM YAPILMIŞTI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.

GÜNEY KORE BİLDİRMİŞTİ

Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Kore'nin "bir hafta içinde casus uydu fırlatma" hazırlığında olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan Korgeneral Kang Ho-pil, "Kuzey Kore, askeri casus uydusunu, uyarılarımıza rağmen fırlatırsa ordumuz, halkımızın hayatını ve güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri alacaktır." ifadesini kullanmıştı.

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