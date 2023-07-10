Güney Kore'den radyoaktif suyun denize boşaltılmasına tepki! "Su güvenli ise Japonlar içsin"

Güney Kore muhalefeti, Japonya'nın Fukuşima nükleer santralindeki atık suyu denize dökmesine izin veren Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) kararını eleştirdi.

UAEA Başkanı Rafael Grossi ile bir araya gelen muhalefet temsilcileri, atık su tahliyesinin uzun vadeli çevresel ve sağlık etkilerini göz ardı ettiğini savundu.

Güney Kore parlamentosunda çoğunluğu elinde bulunduran liberal Demokrat Parti''den Wi Seong-gon, Grossi'ye "UAEA'nın atık su planının uluslararası standartlara uygun olduğu sonucuna varmasından derin üzüntü duyuyoruz" dedi.

Boşaltım planlarını protesto etmek için son 14 gündür açlık grevinde olan Woo Won-shik de, Grossi'ye "Eğer arıtılmış atık suyun güvenli olduğunu düşünüyorsanız, Japon hükümetine bu suyu denize dökmek yerine içme suyu olarak ya da endüstriyel ve tarımsal amaçlarla kullanmasını önermeye istekli olup olmadığınızı merak ediyorum" diye sordu.

Milletvekilleri, UAEA'nın atık su tahliyesinin diğer ülkeleri nükleer atıkları denize atmaya teşvik edebilecek kötü bir emsal oluşturma riski olduğunun altını çizdi.

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UAEA Başkanı Grossi ise Japonya'nın Fukuşima'daki atık su boşaltım planının 'kesinlikle mantıklı' olduğunu söyledi.

Grossi planla ilgili endişelerin devam etmesini anladığını, ancak yapılan incelemede planın "uluslararası güvenlik standartlarına uygun" "şeffaf" ve "bilimsel" olduğu sonucuna varıldığını hatırlattı.

Grossi, UAEA'nın önümüzdeki otuz yıl boyunca tahliye sürecinin nasıl uygulandığını yakından izlemek için Fukuşima'da daimi bir ofis kuracağını kaydetti.

Güney Kore hükümeti cuma günü yaptığı açıklamada, UAEA'nın raporuna saygı duyduğunu bildirdi. Başkent Seul'de ise yüzlerce kişi planı protesto etti.

Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada atık suyun boşaltılmasına yönelik planın uygulanması "eylem" tehdidinde bulundu.

Kuzey Kore de UAEA'nın Japonya'nın planını desteklemesini eleştirerek bunu "adaletsiz" ve çifte standart göstergesi olarak nitelendirdi.

Nükleer santrallerde, reaktörleri soğutmak için kullanılan kirlenmiş su, ALPS adı verilen bir sistemle neredeyse bütün radyoaktif maddelerden arındırılıyor.

Ancak hidrojenin radyoaktif hali olan trityum ile karbon 14'ün izotoplarını sudan ayırmak çok zor olduğundan, bu iki madde filtrelenmiyor.

Japonya, Fukuşima'daki atık suyun deniz suyu ile karıştırılarak trityum ve karbon 14 seviyelerinin güvenlik standartlarına uygun hale getirilerek boşaltılacağını belirtiyor.

Atık suların boşaltılması, sökme çalışmalarının en zorlu kararlarından birini oluşturuyor. Dünyanın Çernobil'den sonraki en büyük nükleer kazanın yaşandığı Fukuşima'daki tesisi sökme çalışmalarının on yıllar alabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Euronews