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Dünya

Güney Kore’den patlamaya ilişkin açıklama: Kuzey Kore havaya uçurdu

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi. Kuzey Kore'de sınıra yakın Kaesong şehrinden patlama sesleri geldi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan tek cümlelik açıklamada da "Kuzey Kore, (yerel saatle) 14.49'da Kaesong irtibat bürosunu havaya uçurdu" ifadesi kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:38:00 -
Güney Kore’den patlamaya ilişkin açıklama: Kuzey Kore havaya uçurdu

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre Kuzey Kore'de sınıra yakın Kaesong şehrinden patlama sesleri yükseldi. Askeri bir kaynak, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile olan iletişim ofisini havaya uçurmuş olabileceğini söylüyor. Güney Kore Birleşme Bakanlığı da bu bilgiyi doğruladı.

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore tarafına karşıt broşürler yollamasıyla başlayan ve Kuzey'in askeri harekat ihtimalini dahi masaya koyduğu krizde kuzey tarafının kızgınlığı yatışacak gibi durmuyor.

Kuzey Kore'de, Güney sınırına yakın Kaesong şehrinden önce patlama sesleri geldi. Ardından askeri bir kaynak, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile olan iletişim ofisini havaya uçurmuş olabileceğini söyledi.

Nitekim Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan tek cümlelik açıklamada da "Kuzey Kore, (yerel saatle) 14.49'da Kaesong irtibat bürosunu havaya uçurdu" ifadesi kullanıldı.

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