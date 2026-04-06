  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'ın İran'a yönelik tehditleri 'açık savaş suçu' Tehlikeli ve dengesiz TSE’den Türkiye’nin geleceğine sıkı denetim Tamar Tanrıyar’dan Bomba Detaylar: "Elimde Hepsinin Görüntüsü Var!" Siyonist işgalci baskınlarına açma kararı aldı Mescid-i Aksa’yı talan edecekler Seçimlerin yenilenmesi, yeni parti kurma ihtimali... CHP'de mutlak butlan paniği Karahasanoğlu’ndan "Balo salonu" çıkışı: Asıl katliamları yargılayacak hakim var mı? İstila şebekesine büyük operasyon: 51 kişi gözaltına alındı CHP’li belediyelerde Metre(s) Metre(s) Talan: Halkın parası uçkura akıyor! “Cehennemi yaşayacaksınız” demişti: 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı İsfahan'da ABD'ye ağır darbe: Dev nakliye uçakları un ufak oldu!
Gündem Güney Kore'den Hürmüz düğümünü çözecek hamle! Petrol sevkiyatında "Kızıldeniz" rotasına yeşil ışık yandı!
Gündem

Güney Kore'den Hürmüz düğümünü çözecek hamle! Petrol sevkiyatında "Kızıldeniz" rotasına yeşil ışık yandı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Güney Kore'den Hürmüz düğümünü çözecek hamle! Petrol sevkiyatında "Kızıldeniz" rotasına yeşil ışık yandı!

Orta Doğu'da tırmanan savaş ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla derinleşen enerji krizine karşı Güney Kore radikal bir adım attı. Seul yönetimi, enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla petrol tankerlerinin Hürmüz yerine Kızıldeniz rotasını kullanmasına izin verileceğini resmen duyurdu.

Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda süren gerilim nedeniyle ham petrol sevkiyatlarının Kızıldeniz üzerinden yapılmasına izin vereceğini açıkladı.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanı Hwang Jong-woo, Devlet Başkanı Lee Jae Myung başkanlığında düzenlenen kabine toplantısında, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hwang, Hürmüz Boğazı'nda devam eden gerilim nedeniyle Kızıldeniz üzerinden petrol sevkiyatına izin verileceğini belirterek, plan kapsamında ham petrolün Suudi Arabistan'ın doğusundaki sahalardan boru hatlarıyla Yanbu Limanı'na taşınacağını ve buradan tankerlerle sevk edileceğini ifade etti.

 

Güvenlik şartlarını karşılayan tankerlerin söz konusu rotayı kullanabileceğini kaydeden Hwang, alternatif güzergahın enerji arzı açısından önemine işaret etti.

Toplantıda konuşan Lee de alternatif ithalat yollarının sınırlı olduğunu belirterek, "Ülkenin enerji arzını sağlamak için belli düzeyde riski kabul etmek zorundayız." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

İran'dan dikkat çeken Hürmüz Boğazı açıklaması! Eskisi gibi olmayacak

Dünya

İran'dan dikkat çeken Hürmüz Boğazı açıklaması! Eskisi gibi olmayacak

Ne zaman yürürlüğe gireceğini açıkladılar: Hürmüz Boğazı'nı açacak anlaşma!

Dünya

Ne zaman yürürlüğe gireceğini açıkladılar: Hürmüz Boğazı'nı açacak anlaşma!

Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! Bakan duyurdu: Türk gemisi geçti

Gündem

Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! Bakan duyurdu: Türk gemisi geçti

Hürmüz'de kritik eşik aşıldı: Türk sahipli 3 gemi güvenle geçti!

Gündem

Hürmüz'de kritik eşik aşıldı: Türk sahipli 3 gemi güvenle geçti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23