5'i çocuk 8 kişi ekiplerce kurtarıldı Alevler arasında can pazarı yaşandı
Konya'da 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangın, merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Doktor Abdullah Salim Sokak üzerindeki bir binada çıktı.
İddiaya göre, 4 katlı bir binanın bodrum katında atıkların yakılması sonucu yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşların ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede aderese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binanın üst katlarında mahsur kalan yabancı uyruklu 5'i çocuk 8 kişi itfaiye merdiveni uzatılarak tahliye edildi.
Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yangında can kaybı yaşanmazken, tahkikat başlatıldı.
