Konserlerle hizmet yaptığını zanneden CHP yönetimi iflas etti! Mansur Ankara’yı batırdı

Sebahattin Ayan İstanbul

Göreve geldiği ilk günden bu yana belediye bütçesini konserlerle heykellerle sıfırlayan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, satış yapmaya doymadı. Başkent Ankara’da çorba dağıtmaktan başka gözle görünür icraatı olmayan ve emlakçı gibi hareket ederek her ay düzenli arsa satan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, nisan ayını da boş geçmiyor. CHP’li ABB Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait olan ve 16 Nisan’da gerçekleştireceği ihalelerle tam 30 adet taşınmaz satacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ, Çankaya, Etimesgut gibi başkentin muhtelif ilçelerinde yer alan toplam 30 arsa ve konutu yaklaşık 1 milyar TL’lik muhammen bedelle elden çıkaracak.

ÇORBAYLA KİMİ KANDIRIYORSUN!

Konuyla ilgili gazetemize konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, şunları dile getirdi: “ABB’nin maalesef birçok şirketi şu anda batık, çalışamaz ve kapanma riskiyle karşı karşıya. Sadece bu da değil. Yıllık ciddi bütçelerine rağmen, AK Parti döneminde 3 milyar lira olan borcu 23 milyar liranın üzerine çıkardı. Bir yandan da borçlanmaya ve Ankara’nın mülklerini satmayı sürdürmektedir. Bu belediyenin finansal ve idari anlamda yönetilemediğinin en büyük göstergelerinde. Sadece vatandaşlara çorba dağıtmak gibi normalde bir dernek ya da vakfın yapabileceği faaliyetlerin; 220 milyar liranın üzerinde bütçesi olan bir belediye tarafından büyük bir hizmet gibi sunulması da ayrı bir garabet. Bu vizyon eksikliğinin bir göstergesi. Mansur Yavaş döneminde konser harcamaları, karton bardak alımları ve benzeri kalemler üzerinden kamuoyunda ciddi eleştiriler yapılmaktadır.

ANKARA YÖNETİLEMİYOR

“Örneğin Polatlı içme suyu hattı ihalesinde 549 milyon liralık bir iş için ihale süreci sonunda müteahhide 2,5 milyar lira yasal olmayan ödeme yapıldı. Ankara’nın kaynakları har vurup harman savrulurken vatandaş trafik sorunlarıyla mücadele etmekte. Ankara kış ortasında susuzlukla boğuştu. Bir su pompası ihalesinin yapılmaması nedeniyle vatandaşların günlerce susuz kaldığını gözlemledik. Mansur Yavaş buna rağmen hâlâ arsaları satmaya çalışıyor. Neden? Çünkü kaynakları bitirdi, doğru yönetemedi. Belediyenin hiçbir malını bırakmamak niyetinde gibi gözüküyor. 1.5 yıl önce açmış olduğu dijital hayvanat bahçesi dediği, televizyon ekranlarından kedi, köpek ve keçi izlemek için 300 milyon lira gömdü. Ve 8 aydır kapalı! Teleferik kapalı. Her gün metrolar bozuluyor. Anka Park’ı heba etti bıraktı. Maalesef yapılanı da yok eden bir politika izleyen Başkan var. Allah akıl versin diyorum. Yani hiçbir şey yapmayıp Ak Parti’nin yaptığı icraatları devam ettirebilseydi yine bir başarı göstermiş olurdu. Ancak Yavaş ve yönetimi olanı da yok etmeye devam ediyor.”

PARA HİZMETE GİTMİYOR

ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın da, şunları anlattı: “Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş yönetimi yaklaşık 7 yıldır güncellenmiş 50 milyar liranın üzerinde gayrimenkul satışı yaptı. Bakın yani güncel değerle bunu belirlediğinizde 50 milyar liranın üzerinde arsa satışı yaptı. Ya tabii ki gayrimenkul satışı yapılabilir ancak bu satışlardan elde edilen gelirdin vatandaşa millete hizmet olarak dönmesi gerekmektedir. Ama tabii hem bir taraftan geçmiş yönetimi eleştirip parsel parsel sattı dediğiniz Ankara’yı asıl parsel parsel satan kişi Mansur Yavaş’ın bizzat kendisidir. Ve bu satılan gayrimenkullerden elde edilen gelir maalesef millete hizmet olarak dönmemiştir. Bunu işte konserlerle, çeşitli seçim kampanyalarında, şeylerde, çeşitli kampanyaların kültürel etkinliklerle maalesef bunu harcadılar. Ankara’ya bugüne kadar kayda değer hiçbir hizmetleri olmadı. Trafik deseniz, Türkiye’nin en trafiği yoğun şehirlerinden bir tanesi haline geldi Ankara. Toplu taşımada bugüne kadar bir metre metro yapılmadı, bir santimetre ray sistemi döşenmedi. En ufak bir yatırım yapılmadı. Toplu taşıma ile ilgili rezil olmuş durumda Ankara. Altyapı sorunları biliyorsunuz, iki damla yağmurda her yer göle dönüyor. Bir bakıyorsunuz bu sene Ankara’da ciddi anlamda üç ay boyunca vatandaşlar birçok bölgeler neredeyse doksan güne yakın susuzluk çektiler. Sular akmıyor. Bunlara yatırım yapmıyorsunuz. Peki bu elli milyar parayı nereye harcadınız? Bu 50 milyarın yanına bir de yıllık bütçeniz var. Sadece Ankara’nın bu yılki bütçesi 2026 yılında 205 milyar lira bütçesi var. Ya 205 milyar bütçesi olan bir şehri düşünün. Ama hizmet noktasında en ufak bir hizmet yok. tabii ki Ankara’yı haraç mezat parsel parsel satıyorlar. Bu hem başkent Ankara için hem de ülkemiz için çok üzücü bir durum.”