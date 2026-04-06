Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Mescid-i Aksa'da siyonist kuşatması: 1967’den bu yana en büyük tehdit!

Kudüs Valiliği, Yahudilerin sözde "Hamursuz Bayramı" bahanesiyle Mescid-i Aksa’ya kurbanlık hayvan sokma girişimlerinin rekor seviyeye ulaştığını duyurdu. İşgalci siyonistlerin kirli planlarını gerçekleştirmek için yapay zeka destekli kara propaganda yöntemlerine başvurduğu açıklandı.

İşgal altındaki Kudüs’te tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Kudüs Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini çiğnemeye yönelik tam 7 ayrı "kurbanlık sokma" girişimi tespit edildiği belirtildi. Bu rakamın, Doğu Kudüs’ün işgal edildiği 1967 yılından bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğu vurgulandı.

Yapay zeka ile kirli propaganda

Filistinlilerin topraklarını gasbeden sözde yerleşimci siyonistlerin, bu yılki saldırganlıklarını dijital boyuta taşıdığı ortaya çıktı. Valilik, fanatik grupların Mescid-i Aksa’da kurban kesilmesi yönündeki çağrılarını yaymak için:

  • Yapay zeka destekli görsel ve videolar hazırladığını,
  • Sosyal medya üzerinden geniş kitleleri kışkırtmaya çalıştığını,
  • İslami kutsalları hedef alan dezenformasyon kampanyaları yürüttüğünü bildirdi.

Aksa 37 gündür ibadete kapalı!

Siyonist rejim, İran İslam Cumhuriyeti ile yaşanan gerilimi bahane ederek Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’yı 28 Şubat’tan bu yana kilit altında tutuyor. Güvenlik gerekçesiyle uygulanan bu abluka tam 37 gündür devam ederken, işgal güçlerinin Aksa üzerindeki kontrolünü kalıcı hale getirmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Bayram Namazı Engellendi: İşgalin karanlık yüzü, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bir kez daha görüldü. 1967’den bu yana ilk kez, Müslümanların Mescid-i Aksa’da bayram namazı kılmasına izin verilmedi.

Uluslararası topluma acil çağrı

Kudüs Valiliği, işgalci rejim ve fanatik grupların Aksa’da yeni bir fiili durum oluşturma çabasının "tehlikeli bir tırmanış" olduğunun altını çizdi. Yapılan açıklamada, İslami kutsal mekanların korunması ve Mescid-i Aksa’nın derhal yeniden ibadete açılması için uluslararası camianın ve İslam dünyasının vakit kaybetmeden harekete geçmesi istendi.

Yahudi inancına göre 9 Nisan’a kadar sürecek olan sözde bayram nedeniyle, bölgedeki baskın ve provokasyon girişimlerinin artarak devam etmesinden endişe ediliyor.

Körfezde Tansiyon Zirvede: Siyonist Rejim ve ABD'den İran’ın Enerji Hattına Alçak Tehdit!
Körfezde Tansiyon Zirvede: Siyonist Rejim ve ABD'den İran’ın Enerji Hattına Alçak Tehdit!

Gündem

Körfezde Tansiyon Zirvede: Siyonist Rejim ve ABD'den İran’ın Enerji Hattına Alçak Tehdit!

Siyonist işgalci baskınlarına açma kararı aldı Mescid-i Aksa’yı talan edecekler
Siyonist işgalci baskınlarına açma kararı aldı Mescid-i Aksa’yı talan edecekler

Aktüel

Siyonist işgalci baskınlarına açma kararı aldı Mescid-i Aksa’yı talan edecekler

Küresel zorba ve siyonist uşaklarından alçak pusu: Tümgeneral Hademi şehit oldu!
Küresel zorba ve siyonist uşaklarından alçak pusu: Tümgeneral Hademi şehit oldu!

Dünya

Küresel zorba ve siyonist uşaklarından alçak pusu: Tümgeneral Hademi şehit oldu!

 

Saffet

Cok cok+cok kınarız olur biter diye düşünüyorum
