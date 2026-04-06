Vücudunuzda dengeleri değiştirecek müdahaleyi yapın: Meğer egzama yapıyor, pullanmayı çoğaltıyormuş
Egzama konusunda hassas olan cildinizi korumak zorundasınız.
Egzama yaşayan birçok kişi, hızlı rahatlama sağladığını düşündüğü yöntemlere başvuruyor. Ancak günlük hayatta sıkça uygulanan bazı yöntemler, kısa süreli ferahlık hissi verse de uzun vadede ciltteki sorunu büyütebiliyor. Yanlış müdahaleler, kızarıklık, kuruluk ve pullanma gibi belirtilerin daha belirgin hâle gelmesine yol açıyor. Son dönemde yapılan değerlendirmeler, yaygın kullanılan bazı ürünlerin cilt bariyerini zayıflattığını ve tahrişi artırdığını gösteriyor.
Egzama, hassas ciltlerde hızla kötüleşebilen bir rahatsızlık olduğu için, birçok kişi kolay ulaşılabilen çözümlere yöneliyor. Ancak bu tür uygulamalar, cildin zaten zayıf olan nem dengesini daha da bozarak kuruluğu artırabiliyor.
Bazı maddelerin ilk anda "iyi geliyormuş" gibi hissedilmesinin nedeni yalnızca geçici serinlik sağlamasıdır. Oysa bu ürünlerin kimyasal içeriği kısa sürede kızarıklığı artırabilir, tahrişi derinleştirebilir ve pullanmayı daha görünür hâle getirebilir.
Yanlış uygulamalar, özellikle cilt bariyerine zarar vererek durumu ağırlaştırır. Kuruluk arttıkça kaşıntı şiddetlenir, pullanma hızlanır ve cilt daha hassas bir hâl alır. Bu süreç, egzamanın yayılmasına ya da mevcut lezyonların daha geç iyileşmesine neden olabilir. Özellikle yüz ve eller gibi hassas bölgelerde etkiler daha belirgin görülür.
Egzamalı bölgelere sürülen diş macunu, en yaygın hatalardan biridir.
İçeriğindeki mentol, florür ve köpürtücü maddeler kısa süreli bir serinlik hissi verse de cildi hızla kurutur. Bu da zaten zayıf olan cilt bariyerini daha fazla zedeleyerek kızarıklık, tahriş ve pullanmayı artırır.
Sonuç olarak, geçici rahatlama hissi yanıltıcıdır. Diş macunu gibi ürünler, egzamanın iyileşmesini desteklemek yerine çoğu zaman durumu daha kötü hâle getirir.
