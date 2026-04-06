  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kamufle olup taraftarın içine sızmış! Fenerbahçe tribünündeki gizemli isim ortaya çıktı 8 marka kararını verdi: Manuel vitesli otomobillere nokta Haluk Bayraktar 'yaptık' demişti! Fransızlar da apar topar duyurdu Sırrı çözüldü: Harvard’ın unutulan 80 yıllık çalışması: Sizi hayatta tutan 'görünmez vitamin' nedir? Buradan ev alan köşeyi dönüyor: İşte kira getirisi en yüksek olan ilçeler! Ekmek parası için Künar komandosu oldular Transfer süreci ortalığı birbirine kattı ama... Sacha Boey yerine transfer geliyor!
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Vücudunuzda dengeleri değiştirecek müdahaleyi yapın: Meğer egzama yapıyor, pullanmayı çoğaltıyormuş
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Vücudunuzda dengeleri değiştirecek müdahaleyi yapın: Meğer egzama yapıyor, pullanmayı çoğaltıyormuş

Egzama konusunda hassas olan cildinizi korumak zorundasınız.

#1
Foto - Vücudunuzda dengeleri değiştirecek müdahaleyi yapın: Meğer egzama yapıyor, pullanmayı çoğaltıyormuş

Egzama yaşayan birçok kişi, hızlı rahatlama sağladığını düşündüğü yöntemlere başvuruyor. Ancak günlük hayatta sıkça uygulanan bazı yöntemler, kısa süreli ferahlık hissi verse de uzun vadede ciltteki sorunu büyütebiliyor. Yanlış müdahaleler, kızarıklık, kuruluk ve pullanma gibi belirtilerin daha belirgin hâle gelmesine yol açıyor. Son dönemde yapılan değerlendirmeler, yaygın kullanılan bazı ürünlerin cilt bariyerini zayıflattığını ve tahrişi artırdığını gösteriyor.

#2
Foto - Vücudunuzda dengeleri değiştirecek müdahaleyi yapın: Meğer egzama yapıyor, pullanmayı çoğaltıyormuş

Egzama, hassas ciltlerde hızla kötüleşebilen bir rahatsızlık olduğu için, birçok kişi kolay ulaşılabilen çözümlere yöneliyor. Ancak bu tür uygulamalar, cildin zaten zayıf olan nem dengesini daha da bozarak kuruluğu artırabiliyor.

#3
Foto - Vücudunuzda dengeleri değiştirecek müdahaleyi yapın: Meğer egzama yapıyor, pullanmayı çoğaltıyormuş

Bazı maddelerin ilk anda "iyi geliyormuş" gibi hissedilmesinin nedeni yalnızca geçici serinlik sağlamasıdır. Oysa bu ürünlerin kimyasal içeriği kısa sürede kızarıklığı artırabilir, tahrişi derinleştirebilir ve pullanmayı daha görünür hâle getirebilir.

#4
Foto - Vücudunuzda dengeleri değiştirecek müdahaleyi yapın: Meğer egzama yapıyor, pullanmayı çoğaltıyormuş

Yanlış uygulamalar, özellikle cilt bariyerine zarar vererek durumu ağırlaştırır. Kuruluk arttıkça kaşıntı şiddetlenir, pullanma hızlanır ve cilt daha hassas bir hâl alır. Bu süreç, egzamanın yayılmasına ya da mevcut lezyonların daha geç iyileşmesine neden olabilir. Özellikle yüz ve eller gibi hassas bölgelerde etkiler daha belirgin görülür.

#5
Foto - Vücudunuzda dengeleri değiştirecek müdahaleyi yapın: Meğer egzama yapıyor, pullanmayı çoğaltıyormuş

Egzamalı bölgelere sürülen diş macunu, en yaygın hatalardan biridir.

#6
Foto - Vücudunuzda dengeleri değiştirecek müdahaleyi yapın: Meğer egzama yapıyor, pullanmayı çoğaltıyormuş

İçeriğindeki mentol, florür ve köpürtücü maddeler kısa süreli bir serinlik hissi verse de cildi hızla kurutur. Bu da zaten zayıf olan cilt bariyerini daha fazla zedeleyerek kızarıklık, tahriş ve pullanmayı artırır.

#7
Foto - Vücudunuzda dengeleri değiştirecek müdahaleyi yapın: Meğer egzama yapıyor, pullanmayı çoğaltıyormuş

Sonuç olarak, geçici rahatlama hissi yanıltıcıdır. Diş macunu gibi ürünler, egzamanın iyileşmesini desteklemek yerine çoğu zaman durumu daha kötü hâle getirir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23